Alanya'da FETÖ şüphelisi jandarmaya takıldı

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı İncekum Karakolu ekipleri, İncekum Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki yaptıkları yol uygulamasında durdurduğu araçta, kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde, plakası belirtilmeyen otomobilde bulunan Yusuf K.’nin yapılan GBT sorgusunda. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ( FETÖ / PDY ) üyesi olma suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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