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Alanya'da FETÖ operasyonu!

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Alanya'da FETÖ operasyonu!

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi

13 Ekim 2017 Cuma 12:34
Alanya'da FETÖ operasyonu!
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda daha önce öğretmenlikten ihraç edilen M.Ç ve memur olan F.G,  TEM Ekiplerince ikamet ettikleri adrese yapılan operasyonla yakalanarak göz altına alındılar.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliğinde ifadeleri alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

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Son Güncelleme: 13.10.2017 15:10
Anahtar Kelimeler:
FetöTerörle Mücadele Grup AmirliğiAlanya İlçe Emniyet Müdürlüğü
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