Alanya'da FETÖ operasyonu! 2 gözaltı

- Mehmet AL
ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY suçu ile ilgili yürütülen soruşturma Alanya'da ikamet eden C.T. ve M.C.O, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındılar. Yakalanan şüpheliler C.T, ve M.C.O Antalya KOM Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken dosya kapsamında firari S.Y.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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