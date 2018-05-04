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Alanya'da FETÖ operasyonu! 2 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olduğu ve ByLock kullandığı iddiasıyla Alanya’da 2 kişi gözaltına alındı, firari 1 kişinin ise arandığı öğrenildi

Alanya'da FETÖ operasyonu! 2 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olduğu ve ByLock kullandığı iddiasıyla Alanya’da 2 kişi gözaltına alındı, firari 1 kişinin ise arandığı öğrenildi

04 Mayıs 2018 Cuma 18:46
Alanya'da FETÖ operasyonu! 2 gözaltı
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- Mehmet AL

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY suçu ile ilgili yürütülen soruşturma Alanya'da ikamet eden C.T. ve M.C.O, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince  yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındılar. Yakalanan şüpheliler C.T, ve M.C.O Antalya KOM Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken dosya kapsamında firari S.Y.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
FetöPdyOperasyon
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