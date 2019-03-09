Alanya'da FETÖ operasyonu! 1 gözaltı

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devletin bölünmez bütünlüğüne kast eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün tüm mensupları ve illegal faaliyetlerinin deşifre edilebilmesi ve yakalanmalarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında, savcılığın farklı soruşturmalarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı oldukları yönünde iddialar bulunan 9 şüphelinin yakalanması amacıyla Antalya merkezde 4 adrese, Alanya’da 1 adrese, Aydın’da 1 adrese, Bursa’da 1 adrese ve Eskişehir’de 1 adrese olmak üzerek toplamda 9 şüpheli için 8 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldığı, yapılan operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilerden 1'inin alınan ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldığı, Eskişehir’de gözaltına alınan 1 şüphelinin ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildiği aktarıldı.