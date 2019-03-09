Alanya'da FETÖ operasyonu! 1 gözaltı

Antalya’da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1’i serbest bırakıldı, 1’i mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 14 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi

Alanya'da FETÖ operasyonu! 1 gözaltı
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ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devletin bölünmez bütünlüğüne kast eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün tüm mensupları ve illegal faaliyetlerinin deşifre edilebilmesi ve yakalanmalarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında, savcılığın farklı soruşturmalarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı oldukları yönünde iddialar bulunan 9 şüphelinin yakalanması amacıyla Antalya merkezde 4 adrese, Alanya’da 1 adrese, Aydın’da 1 adrese, Bursa’da 1 adrese ve Eskişehir’de 1 adrese olmak üzerek toplamda 9 şüpheli için 8 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldığı, yapılan operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilerden 1'inin alınan ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldığı, Eskişehir’de gözaltına alınan 1 şüphelinin ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

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