Alanya'da FETÖ'den yakalanan tıp öğrencisine ek gözaltı 

Mehmet AL ALANYA 'NIN İncekum Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekiplerince şüphe üzerine yakalanan 27 yaşındaki Oğuzhan.Y yapılan GBT sorgusunda İstanbul 3'ncü Sulh Ceza Mahkemesince FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan arandığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. Jandarma Karakol Komutanlığında ifadesi alınan Oğuzhan Y'nin, İstanbul Gülhane Tıp Fakültesi. 4. sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Oğuzhan Y., adliyeye sevk edildi. Nöbetci savcılık talimatıyla İstanbul Adliyesiyle SEGBİS bağlantısı yapılması kararı alındı. İstanbul'daki hava muhalefeti dolasıyla FETÖ'cü tıp öğrencisi nin ifadesi yarına ertelenmesi üzerine İncekum Jandarma Ekipleri, tıp öğrencisini İncekum Jandarma Karakolu'na götürdü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.