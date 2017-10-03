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Alanya'da FETÖ'den aranan öğretim görevlisi teslim oldu

Alanya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan öğretim görevlisi Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Öğretim görevlisi sevk edildiği Alanya Adliyesi  Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine konuldu

Alanya'da FETÖ'den aranan öğretim görevlisi teslim oldu

Alanya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan öğretim görevlisi Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Öğretim görevlisi sevk edildiği Alanya Adliyesi  Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine konuldu

03 Ekim 2017 Salı 14:13
Alanya'da FETÖ'den aranan öğretim görevlisi teslim oldu
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Haber: Mehmet AL
ALANYA  Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturmasında, her yerde aranan ALKÜ'de öğretim görevlisi olan 40 yaşındaki A.A.  Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği'ne gelerek teslim oldu.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği'nde ifadesi alınan ALKÜ'de görevli öğretim görevlisi A.A ifadesinin ardından sevk edildiği Alanya Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nce SEGBİS bağlantısı ile ifadesi alındı. Öğretim görevlisi A.A Fetuhllahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına üye olmak suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi

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Son Güncelleme: 03.10.2017 14:27
Anahtar Kelimeler:
öğretim GörevlisiFetöAlanya
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