Alanya'da FETÖ'den aranan öğretim görevlisi teslim oldu

Haber: Mehmet AL ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması( FETÖ /PDY) soruşturmasında, her yerde aranan ALKÜ'de öğretim görevlisi olan 40 yaşındaki A.A. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği'ne gelerek teslim oldu. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği'nde ifadesi alınan ALKÜ'de görevli öğretim görevlisi A.A ifadesinin ardından sevk edildiği Alanya Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nce SEGBİS bağlantısı ile ifadesi alındı. Öğretim görevlisi A.A Fetuhllahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına üye olmak suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi

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