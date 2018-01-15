Alanya'da FETÖ'cü kadın yurt müdürü tutuklandı

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan ve Alanya'da kapanan FETÖ'nün yurt müdürü 37 yaşındaki Hacer G. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Konya'daki bir evde yakalanarak Alanya'ya götürüldü.

Alanya'da kapanan FETÖ'nün yurdunda müdür olarak görev yapan Hacer G.'nin cep telefonunda Fetullahçı Terör Örgütü'nün gizli kullandığı programı olan Cacao kullandığı tespit edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

BYLOCK'CU 2 ABLA ALANYA'DA YAKALANDI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak ve Bylock kullandığı tespit edilen 2 kadın ablalar Neyzen A. ve Şerife S., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince evlerinde yakalanarak gözaltına alındılar

3 KADIN NÖBETÇİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Bylock'cu 2 kadın ve FETÖ'nün gizli programını kullanan 1 kadın nöbetçi savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Bylock'cu 2 kadın nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, FETÖ'nün gizli haberleşme programı Cacao kullandığı tespit edilen yurt müdürü Hacer G., nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.