Alanya'da feci yangın! Kadın yanmaktan son anda kurtuldu

Mehmet AL

ALINAN bilgiye göre yangın, Şekerhane Mahallesi Yaşam Hastanesi arkasında tek başına ikamet ettiği öğrenilen 55 yaşındaki Hayriye Arıkan adlı kadının evinde yangın çıktı. Saat 01.30 sıralarında elektrik kontağından çıkmış olabileceği üzerinde durulan yangını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok kısa bir sürede ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, kapısı kilitli evin içinde alevler arasında kalan kadını kurtarabilmek için evin kapısını kırarak içeri girdi. Hemen alevler arasında kalan 55 yaşındaki kadını evden dışarı çıkaran itfaiye erleri, zamanında müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Alevler arasında kalan ve yanmaktan son anda kurtarılan Hayriye Arıkan olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Arıkan Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Arıkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.