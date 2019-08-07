banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Alanya'da feci yangın! Kadın yanmaktan son anda kurtuldu

Alanya'da 4 katlı bir evin 1 katında çıkan yangında alevler arasında kalan kadını itfaiye ekipleri son anda kurtardı.

ASAYİŞ 05.08.2019, 11:24 Melike Temir
Alanya'da feci yangın! Kadın yanmaktan son anda kurtuldu
banner404

Mehmet AL
ALINAN bilgiye göre yangın, Şekerhane Mahallesi Yaşam Hastanesi arkasında tek başına ikamet ettiği öğrenilen 55 yaşındaki Hayriye Arıkan  adlı kadının evinde yangın çıktı. Saat 01.30 sıralarında elektrik kontağından çıkmış olabileceği üzerinde durulan yangını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok kısa bir sürede ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, kapısı kilitli evin içinde alevler arasında kalan kadını kurtarabilmek için evin kapısını kırarak içeri girdi. Hemen alevler arasında kalan 55 yaşındaki kadını evden dışarı çıkaran itfaiye erleri, zamanında müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Alevler arasında kalan ve yanmaktan son anda kurtarılan Hayriye Arıkan olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Arıkan Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Arıkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

#Alanya #Feci yangın #itfaiye ekipleri #Kadın #Yangın #alanya asayiş #alanya son dakika
Yorumlar (0)
36°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 07 Ağustos 2019
İmsak 04:28
Güneş 06:00
Öğle 13:08
İkindi 16:55
Akşam 20:06
Yatsı 21:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545