Alanya'da feci su sporu kazasında ayrıntılar ortaya çıktı!

Mehmet AL

KAZA, dün saat 18.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'nde bir otele ait plajda meydana geldi.Alanya'da 2 yıldır yerleşik yaşayan 48 yaşındaki Hıchham Elgamranı Mahmutlar Mahallesi'nde yer alan plaja giderek denize girip yüzmeye başlayan Faslı turist açıkta gözlük, palet ve sinorker takılı şekilde dalış yaptığı esnada havada paraşütle turist gezdiren sürat teknesinin çarpması sonucu vücudundan ağır yaralandı. Faslı turistin yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar tarafından durum, 112 Acil Servis ekiplerine ve Sahil Güvenlik komutanlığına haber edildi. Denizden cesedi çıkartılan Faslı turistin öldüğü tespit edildi. Sürat teknesini kullanan şüpheli Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Talihsiz adamın cesedi ALKÜ Araştırma Hastanesinde Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2019, 15:36