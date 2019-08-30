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Son Dakika

Alanya'da feci son! Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu

Alanya'da tatil yapan Polonyalı turist, otel odasında ölü bulundu.

ASAYİŞ 30.08.2019, 13:24 Melike Temir
Alanya'da feci son! Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, Polonya uyruklu turist Grzegorzandrzeg Lampa (50), tatil için Alanya'ya geldi. Payallar Mahallesi'nde yer alan bir otelde tatil yapan Lampa, odasında otel görevlilerince hareketsiz bulundu. Otele gelen sağlık ekipleri, turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Polonyalı turistin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

#Polonyalı turist #otel odası #Alanya #Grzegorzandrzeg Lampa #payallar mahallesi #alanya son dakika
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