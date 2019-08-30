Alanya'da feci son! Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Polonya uyruklu turist Grzegorzandrzeg Lampa (50), tatil için Alanya'ya geldi. Payallar Mahallesi'nde yer alan bir otelde tatil yapan Lampa, odasında otel görevlilerince hareketsiz bulundu. Otele gelen sağlık ekipleri, turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Polonyalı turistin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.