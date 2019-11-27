Alanya'da feci son! Norveçli turist evinde ölü bulundu
Norveçli erkek turist Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu.
ASAYİŞ 27.11.2019, 14:39
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, Mahmutlar Mahallesi'nde bir evde yaşayan Norveç uyruklu Arild Langemyr (72), evinde ölü bulundu. Site görevlisinin jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Arild Langemyr'in hayatını kaybettiğini belirledi. Norveçli erkek turist Langemyr'in cenazesi Belediye morgunda Savçılıkca yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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