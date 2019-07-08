Alanya'da feci şekilde öldürülen Kırgizistanlı genç için mevlüt düzenlendi

Mehmet AL

ÖNCEKİ gün yaşanan acı olayda 23 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Mukrarbek İmanaliev silahla vurularak öldürülmüştü. Olay sonrası 2 kişi tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.Türk dostluğunun bozulmaması için bu akşam Konaklı Mahallesi'ndeki bir lojmanda bir araya gelen Kırgızistanlı ve Türk vatandaşlar İmanaliev'ın ruhuna kuran okuyarak dua etti.

Mevlütü tertip eden Alanya'nın yeminli tercümanlarından Altay Bunat Kırgızistan ile Türkiye'nin dostluğunu kimsenin bozamayacağını, yaşanan talihsiz olayda Türk kanunlarının gereken cezayı vereceğine inandığını söyledi.