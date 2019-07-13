Alanya'da feci ölüm! Serinlemek için girdiği denizden çıkamadı

Alanya’da serinlemek için denize giren 54 yaşındaki adam boğulma tehlikesi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen, talihsiz adam kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Alanya'da feci ölüm! Serinlemek için girdiği denizden çıkamadı
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Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Konaklı Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde Ahmet Sezer adlı vatandaş serinlemek için (54)  denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan adamın çırpındığını gören sahildekiler yüzerek boğulma tehlikesi geçiren adama yardıma gitti. Sezer'i kıyıya çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sezer, ambulansla Özel Anadolu Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Sezer'e yapılan tüm müdahelere rağmen talihsiz adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sezer'in cesedi Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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