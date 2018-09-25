Alanya'da feci ölüm! Balkondan düştü can verdi

EDİNİLEN bilgiye göre olay, dün gece Güllerpınarı Mahallesi İsmi Sokak'ta meydana geldi. 5. katta bulunan evinin anahtarını içeride unutan Akpınar Trafik Takip Bürosu sahibi Gökhan Akpınar, yan komşusunun balkonundan beline bağladığı halatla kendi evinin balkonuna geçmek istedi. Ancak beline bağladığı halat kopunca beton zemine çakılan Akpınar, olay yerine gelen ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç adamın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gökhan Akpınar'ın genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesini ve arkadaşlarını şoke etti.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2018, 16:08