Alanya'da feci motosiklet kazası: Kasksız sürücü...

Mehmet AL

KAZA, gece saat 03:15 sıralarında Alanya Gençlik Merkezi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alanya'dan Mahmutlar istikameti yönüne giden 63 yaşındaki Hüseyin G, kullandığı 07 H 0596 plakalı Ticari araca 33 yaşındaki Birkan Acar'ın yönetimindeki 07 NAT 80 plakalı motosiklet çarptı. Motosikleti kullanan Acar'ın başında kask bulunmadığı, çarpmanın şiddetiyle metrelerce uzaklıkta asfalt zemine düştü. İhbar üzerine 112 ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Bacağında kırık kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Birkan Acar.112 acil ambulansla önce ALKÜ Hastanesine kaldırıldı. tedavisi yapılan Acar'ın ALKÜ Hastanesinde yoğun bakım servisinde yer olmadığı için ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu belirtildi. icari taksi sürücüsü Hüseyin G. ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis merkezine götürüldü. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirilmesi üzerine Ticari taksi sürücüsü Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2019, 12:08