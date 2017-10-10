Alanya'da feci kazanın kurbanı kadının cenazesi Gazipaşa'ya gönderildi

Haber: MEHMET AL

EDİNİLEN bilgiye göre feci kaza, dün D-400 Karayolu'nun Demirtaş Mahallesi etabında meydana geldi. Seyir halinde olan İbrahim M. yönetimindeki 07 C 32545 plakalı öğrenci servisine, Necmettin Ş. idaresindeki 07 CMD 43 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Necmettin Ş'nin yanında oturan eşi 21 yaşındaki Nuray Şirin olay yerinde can verdi. Necmettin Ş, servis şoförü İbrahim M. ve servis aracında bulunan 7 öğrenci ise yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen çok sayıda ambulans ile ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çeşitli özel hastanelere kaldırıldılar.

Olay yerinde hayatını kaybeden Nuray Şirin'in cesedi ALKÜ Hastanesi'nde savcılıkca yapılan otopsinin ardından yaşamını yitiren Nuray Şirin'in cenazesi dün ailesine teslim edildi.Şirin'in cenazesi bugün Gazipaşa İlçesinde kılınacak cenaze namazından sonra Aile mezarlığına defnedilecek.