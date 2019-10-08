Alanya'da feci kaza! Yolcular bir anda ne olduğunu anlayamadı
Alanya’da halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
ASAYİŞ 08.10.2019, 10:31
EDİNİLEN bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Alanya’nın Tosmur Mahallesi’nde meydana geldi. Alanya istikametine doğru seyir halinde olan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı halk otobüsüne aynı yönde seyreden bir otomobil arkadan çarptı. İçerisinde yolcuların bulunduğu otobüste şans eseri kimse yara almazken, otomobil sürücüsü kafasını çarparak hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Polis kazyla ilgili soruşturma başlattı.
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