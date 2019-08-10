Alanya'da feci kaza! Yaralılar var

EDİNİLEN ilk bilgilere göre feci kaza, Oba Mahallesi'nde bulunan Metro kavşağında meydana geldi. Çevre yolu üzerinde Alanya istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan otomobile 35 PK 652 plakalı midibüsün arkadan vurması sonucu gerçekleşen kazada yaralıların olduğu bildirilirken olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.