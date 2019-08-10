Alanya'da feci kaza! Yaralılar var
Alanya'nın Oba Mahallesi'nde bulunan Metro kavşağında minibüsün otomobile arkadan vurması sonucu gerçekleşen feci kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
ASAYİŞ 09.08.2019, 12:52 09.08.2019, 12:59 Melike Temir
EDİNİLEN ilk bilgilere göre feci kaza, Oba Mahallesi'nde bulunan Metro kavşağında meydana geldi. Çevre yolu üzerinde Alanya istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan otomobile 35 PK 652 plakalı midibüsün arkadan vurması sonucu gerçekleşen kazada yaralıların olduğu bildirilirken olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
ibrahim polat 1 gün önce
Tur minibüslerine denetim gelmesi gerekmektedir. Şoförleri yol kendilerinin gibi davranıyorlar.
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Mehmet 22 saat önce
Bu aralar hep metro kavsagin on7nde kazalar gerceklesiyor. Kimisi kirmiizi yanacak diye acele ediyor. Kimisi yol benim hakkim diye geciorlar. Sonrasi malum kazalar meydana geliyor. Ozellikle metronun onundeki kavsakta oluyor cunku sinyalizasyon yok.
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Mehmet 22 saat önce
Metronun onune sinyalizasyon yapilsa kaza riski azalir bence. Cunku ordada dur tabrlasina kimse uymuyor. Onumuz bayram. Insallah bu sorunlar giderilir en azindan bayramimiz buruk gecmez
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