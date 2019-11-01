Alanya'da feci kaza: Yaralılar var

ALANYA'NIN 25 Metreli Yol Üzeri, Başkent Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Ardından araçlardan biri direğe çarptı. İki araçta bulunan yaralılar, Başkent Hastanesi'nden gelen ambulanslarca alınarak hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

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