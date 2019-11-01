Alanya'da feci kaza: Yaralılar var
Başkent Hastanesi yanında meydana gelen kazada iki araç çarpıştı, ardından araçlardan biri direğe çarptı
ASAYİŞ 31.10.2019, 18:51 31.10.2019, 19:07
ALANYA'NIN 25 Metreli Yol Üzeri, Başkent Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Ardından araçlardan biri direğe çarptı. İki araçta bulunan yaralılar, Başkent Hastanesi'nden gelen ambulanslarca alınarak hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.
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Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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