Alanya'da feci kaza! Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Alanya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 40 yaşındaki kadın ağır yaralandı
ASAYİŞ 04.11.2019, 11:56
Mehmet AL
KAZA, dün saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet A. (32) idaresindeki 07 ACC 695 plakalı otomobil Mersin istikametine giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Elife Dön'e (40) çarptı. asfalt zemine düşerek ağır yaralanan Elefe Dön'e, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Elife Dön'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Kazaya karışan Otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılırken sürücü Mehmet A.ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.
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