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Alanya'da feci kaza! Otomobilin çarptığı genç yaralandı

Alanya’da yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç yaralandı.

ASAYİŞ 27.08.2019, 16:19 Melike Temir
Alanya'da feci kaza! Otomobilin çarptığı genç yaralandı
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KAZA, dün saat 18.00 sıralarında Okurcallar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Azerbaycan vatandaşı Adem H.’nin (26) kullandığı 07 NKL 01 plakalı otomobil yolun karşına geçmeye çalışan İbrahim D.’ye (19) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan İbrahim D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı İbrahim D.’yi ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan İbrahim D.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

#okurcalar mahallesi #kaza #yaralanma #Otomobil #Alanya
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