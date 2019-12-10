Alanya'da feci kaza! Otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

Mehmet AL

ALANYA'DA dün akşam 07 NA 4301 plakalı otomobiliyle seyir halinde giden Furkan Ş., önündeki 07 KAG 50 plakalı aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybederek sol taraftaki ağaca carpması sonucunda otomobil takla attı. Araçta sürücü Furkan S., ve araçta yolcu olan Yusuf Karayel yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından haber verilen 112 Acil Sağlık ekiplerince takla atan araçtan çıkartılan 2 kişi ALKÜ Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. ALKÜ'de tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.