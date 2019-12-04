Alanya'da feci kaza! Otomobil minik çocuğa çarptı
Alanya'nın Emişbeleni Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı 6 yaşındaki erkek çocuk hafif yaralandı.
ASAYİŞ 04.12.2019, 15:14
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, kaza dün saat 14.30'da Emişbeleni Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan Mehmet Ş. idaresindeki 07 HVC 60 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Serkan Songül isimli erkek çocuğa çarptı. Kaza sonrası asfalt zemine düşen küçük çocuk yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Sekan Songül tedavi altına alındı. Otomobil sürücü Emişbeleni Jandarma Karakolunda ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Erkek çocuğunun hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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