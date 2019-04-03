Alanya'da feci kaza! Önce çarptı sonra kaçtı

Alanya Balık Hali'nin giriş kapısında korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Kazayı gerçekleştiren sürücünün aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. Kaçan sürücünün alkollü olduğu ve yakalanarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Alanya'da feci kaza! Önce çarptı sonra kaçtı
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HABERİN GALERİSİ
Alanya'da feci kaza! Önce çarptı sonra kaçtı

Alanya'da feci kaza! Önce çarptı sonra kaçtı

OLAY, Alanya Balık Hali girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 07 NB 444 plakalı Şahin marka araç 07 AEC 163 plakalı araca çarptı. Kazanın etkisiyle Mercedes marka aracın hava yastığının açıldığı ve içerisindeki bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralı şahıs çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayı gerçekleştiren Şahin marka aracın sürücüsünün kazanın gerçekleşmesiyle birlikte olay yerinen kaçtığı öğrenildi. İki araçta da büyük maddi kayıp yaşanırken, feci kazada felaketten kıl payı dönüldü. Kaçan Şahin sürücüsünün yakalandığı ve yapılan alkol testinde 38 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 18:19
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