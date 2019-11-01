Alanya'da feci kaza! Kontrolden çıkan TIR kayalıklara çarptı

KAZA, Alanya girişinde meydana geldi. Parke ve laminat yüklü olan, sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR virajı alamayarak kayalıklara çarptı. Yoldan çıkan TIR'ın sürücü kabini kayalıklarda asılı kalırken dorsesi ise paramparça oldu. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparken, TIR'dan yola savrulan parke ve laminatlar ise bir kamyonete yüklenerek kaza yerinden kaldırıldı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Antalya - Alanya Karayolu geliş yönü bir süre trafiğe kapandı.