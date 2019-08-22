Alanya'da feci kaza! Kadın sürücü ağır yaralı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, kaza dün akşam saat 18:30’da Sugözü Mahallesi D-400 karayolu Çevre yolu üzerindeki Benzinlik önünde meydana geldi. Antalya istikametine giden 42 yaşındaki Şengül Barutçu yönetimindeki 07 NC 755 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında önce kaldırıma çarpması sonucunda takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Şengül Barutçu otomobilde yolcu olan 42 yaşındaki Adem Yiğit, yola savrulan 8 yaşındaki Yusuf Çınal Barutçu, ve 6 yaşındaki Oğuz Barutçu kazayı hafif sıyrıkla atlatırken, otomobil içinde sıkışan kadın sürücü Şengül Barutçu Alanya İtfaiyesi ekiplerince otomobilden çıkartı. ağır yaralanan kadın sürücüsü 112 sağlık ekipleri tarafından Özel Anadolu Hastanesi yoğun bakım ünitesin'de tedavi altına alınırken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Adem Yiğit, 2 çocuk hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.