Alanya'da feci kaza! Iraklı çocuk safari aracından düştü 

Mehmet AL

KAZA, önceki gün saat 14.00 sıralarında Kestel Mahallesi Dimçayı mevkiinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte kırsala doğru safari turuna çıkan 9 yaşındaki Irak uyruklu erkek çocuk Yahan Alklmshe, H.Y., sevk ve idaresindeki 07 NZK 82 plakalı safari aracın aniden manevra yapması sonucu dengesini kayberek asfalt zemine düştü. O sırada yoldan araç geçmemesi ise olası faciayı önledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Iraklı çocuk Alklmshe’yi ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Alklmshe’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.