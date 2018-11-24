Alanya'da feci kaza: Biri ağır 5 yaralı

Mehmet AL

KAZA, dün akşam.Alanya'nın Payallar Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki Kahya Resort Otel önünde meydana geldi. Alanya'ya seyir halinde olan Volkan Demirel (33) idaresindeki 07 NUN 58 plakalı otomobil,Recep Aygün (29) yönetimdeki 07 HZM 40 plakalı otomobil ve 56 yaşındaki Nuri İçmen kullandığı 07 HZZ 55 plakalı otomobilin çarpması sonucunda sürücü Nuri İçmen ve otomobilde yolcu olan 56 yaşındaki Emine İçmen, otomobil sürücüsü Recep Aygün ve otomobilde yolcu olan 37 yaşındaki Gülseren Kürkçü, ve 07 NUN 58 plakalı otomobil sürücüsü Volkan Demirel yaralandılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralalıları ambulanslarla civar hastanelere götürdü. ALKÜ Hastanesine kaldırılan sürücü Volkan Demirel'in vücudunda kırıklar olduğu ve tedavisinin sürdüğü diğer yaralıların ise hafif sıyrıklarla kazayı atlattıkları öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.