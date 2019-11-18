Alanya'da feci kaza! 73 yaşındaki sürücü ağır yaralandı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre; kaza dün Demirtaş Mahallesi Isbatlı mevkine plakasız motosikletiyle seyir halinde giden 73 yaşındaki Ahmet Özkan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlanarak ağır yaralandı. kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 acil ve jandarmaya haber verdi olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Özkan ALKÜ Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Özkan'ın Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.