Alanya'da feci kaza

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, önceki gün Alanya'nın Payallar Mahallesi, D400 Karayolu üzerindeki Kahya Resort Otel önünde meydana geldi. Alanya'ya istikametinde seyir halinde olan Volkan Demirel (33) idaresindeki 07 NUN 58 plakalı otomobil ile Recep Aygün (29) yönetimdeki 07 HZM 40 plakalı otomobil ve 56 yaşındaki Nuri İçmen’in kullandığı 07 HZZ 55 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı sürücü Nuri İçmen ve kullandığı 07 HZZ 55 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 56 yaşındaki Emine İçmen; Recep Aygün ve kullandığı 07 HZM 40 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 37 yaşındaki Gülseren Kürkçü ile 07 NUN 58 plakalı otomobil sürücüsü Volkan Demirel hafif sıyrıklarla atlattı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2018, 18:10