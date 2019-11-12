Alanya'da feci kaza! 15 yaşındaki sürücü ağır yaralandı
Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde beton mikseriyle çarpışan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, kaza dün saat 20.00 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 Karayolunda meydana geldi. Muhammed Eren K, sevk ve idaresindeki 07 HFG 10 plakalı beton mikseri kamyonuyla seyir halinde giderken karşı yönden gelen 15 yaşındaki Furkan P.'nin kullandığı 07 AGS 199 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Furkan P., ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olan Furkan P.'ye ilk müdahele yapıldıktan sonra ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada beton mikseri kamyon sürücüsü Eren K. jandarma karakolunda ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kazada ağır yaralanan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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