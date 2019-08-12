Alanya'da feci kaza 1 kişi öldü

Mehmet AL

KAZA bugün saat 18.00 sıralarında Türktaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türktaş mahallesi yönüne giden Halit Tezer'in (54) idaresindeki 07 MN 4740 plakalı motosiklet, sürücünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada sürücü Halit Tezer olay yerinde hayatını kaybederken arkasında bulunan eşi Atiye Tezer yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı olan Atiye Tezer ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı, Halit Tezer'in cansız bedeni Alanya Belediyesi Morguna kaldırıldı.Alanya Cumhuriyet Savcılığınca yapılan otopsinin ardından Halit Tezer'in naaşı yakınlarına teslim edildi.

Kaza ilgili sruşturma başlatıldı.