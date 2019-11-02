Alanya'da feci iş kazası! Yurt inşaatından düşen işçi ağır yaralandı
Alanya'nın Hacet Mahallesi 4'ncü Noter karşısındaki bir özel yurdun inşaatında çalışan işçi dengesini kaybederek yere düşerek ağır yaralandı. Özel Yaşam Hastanesi'ne kaldırılan işçi tedavi altına alındı
ASAYİŞ 02.11.2019, 16:54
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, Hacet Mahallesi 4'ncü Noter karşısındaki özel yurdun inşaatından 3 metre yüksekten yere düşen 30 yaşındaki Mehmet Temur ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdaheleden sonra ambulansla Özel Yaşam Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
22°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 02 Kasım 2019
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:40
|Akşam
|18:06
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Galatasaray
|10
|16
|6. Sivasspor
|9
|15
|7. Başakşehir
|9
|15
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Antalyaspor
|9
|11
|14. Çaykur Rizespor
|10
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|10
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5