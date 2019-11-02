Alanya'da feci iş kazası! Yurt inşaatından düşen işçi ağır yaralandı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Hacet Mahallesi 4'ncü Noter karşısındaki özel yurdun inşaatından 3 metre yüksekten yere düşen 30 yaşındaki Mehmet Temur ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdaheleden sonra ambulansla Özel Yaşam Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.