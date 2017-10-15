Alanya'da feci iş kazası! Elektrik akımına kapılan kişi yaşam savaşı veriyor

EDİNİLEN bilgilere göre olay, Alanya 'nın Elikesik Mahallesi'nde yaşandı. Mehmet Yanılmaz isimli vatandaş sera camı tamir ettiği sırada yüksek gerilim hattına kapıldı. Elektrik akımına kapılan Yanılmaz'ın vücudunda 1. derecede yanıklar oluştu. Yanılmaz, çevredeki vatandaşların ihbarı ve yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Alanya'dan Antalya'ya sevk edilen Yanılmaz, buradaki imkanların yetersiz olduğunun öğrenilmesinin ardından helikopterle İstanbul'a sevk edildi. Korkunç kazanın mağduru Yanılmaz'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

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