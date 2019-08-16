banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Alanya'da feci intihar! Ukraynalı genç ölüme atladı

Alanya'da 15 yaşındaki Ukraynalı Artur Y., tatil yaptığı binanın çatı katından atlayarak intihar etti.

ASAYİŞ 16.08.2019, 15:47 Melike Temir
Alanya'da feci intihar! Ukraynalı genç ölüme atladı
banner404

Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre olay, dün gece saat 00.05 sıralarında, Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte tatil yapan Ukrayna Uyruklu Artur Y.(15),evin çatı katına çıktı. yaklaşık 30 metreden kendini boşluğa bırakan Artur Y. ağır yaralandı. Ailesi tarafından yerde kanlar içinde görmesi üzerine  durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Artur Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Anadolu  Hastanesi'ne kaldırıldı. Artur Y.,yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Artur Y. cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

#alanya son dakika #İntihar #Ölüm #avsallar mahallesi
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545