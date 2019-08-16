Alanya'da feci intihar! Ukraynalı genç ölüme atladı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre olay, dün gece saat 00.05 sıralarında, Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte tatil yapan Ukrayna Uyruklu Artur Y.(15),evin çatı katına çıktı. yaklaşık 30 metreden kendini boşluğa bırakan Artur Y. ağır yaralandı. Ailesi tarafından yerde kanlar içinde görmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Artur Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Artur Y.,yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Artur Y. cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.