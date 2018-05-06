Alanya'da eve uyuşturucu baskını

-Mehmet Al

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği Ekipleri, uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şekerhane Mahallesi’nde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgi alan ekipler, evde yaptıkları aramada satışa hazır vaziyette 11 adet fişek halinde daralı ağırlığı 40 gram olan esrar maddesi, poşet içerisinde, 310 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Ev sahibi E.U.’nun yakalanması için çalışma başlatıldı.