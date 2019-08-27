Alanya'da ev yangını korkuttu

Mehmet AL

YANGIN Alanya'nın Hacet Mahallesi Yaylayolu Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanının üçüncü katındaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı. Ev sakinlerinin balkonda salça yaptıkları sırada perdelerin alev almasıyla çıkan yangında dairedeki dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangında evde maddi hasar oluştu.