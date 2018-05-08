Alanya'da ev yanarak kül oldu

OBA Mahallesi'nde bulunan Maki Peyzaj yanındaki 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Nedeni belirlenemeyen yangında ev tamamen kül e döndü. Eşref Güvercin isimli vatandaşın evinde çıkan yangın, alt kattaki komşuların evlerine de zarar verdi. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı.

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