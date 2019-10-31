Alanya'da ev faresi tutuklandı

Mehmet AL



ALANYA'DA iki ayrı evden yaşanan hırsızlık olayının ardından kimliği belirlenen zanlı 27 yaşındaki Halil İbrahim E. Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Daha önce hırsızlıktan sabıkası olduğu belirlenen Halil İbrahim E. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.