Alanya'da ev faresi tutuklandı
Alanya'da farklı zamanlarda evlere girerek para, değerli eşya ve ziynet eşyası çaldığı tespit edilen şahıs yakalandı
ASAYİŞ 29.10.2019, 14:16 29.10.2019, 23:19
Mehmet AL
ALANYA'DA iki ayrı evden yaşanan hırsızlık olayının ardından kimliği belirlenen zanlı 27 yaşındaki Halil İbrahim E. Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Daha önce hırsızlıktan sabıkası olduğu belirlenen Halil İbrahim E. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
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