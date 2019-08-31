Alanya'da esrarengiz olay: Çatıdan kablo ile yere çakıldı

İDDİAYA göre Tosmur Mahallesi'nde, Blick Apartmanı'nın çatısında Yunus E. (34) bilinmeyen bir sebeple güneş enerjisine kablo bağladı. Bu sırada kablo ile birlikte metrelerce yükseklikten yere çakılan kişi feci şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu görmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulans ile Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin neden kablo çekmeye çalıştığı bilinmiyor.