Alanya'da esrar ve hint keneviri operasyonu

Mehmet AL

ALANYA'DA jandarmanın ormanlık alana düzenliği operasyonda 5 kilo esrar ile 170 kök hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı İncekum Jandarma Karakolu ekipleri, harekete geçerek, Türkler Mahallesi Bilallar mevkisindeki ormanlık alanda operasyon yaptı. Dün akşam saatlerinde bölgede yapılan aramada kurutulmaya bırakılmış 5 kilogram kubar esrar, ekili vaziyette 170 kök hint keneviri ele geçirilirken, bunları yetiştirdiği tespit edilen Faruk D.(52), ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.