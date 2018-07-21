Alanya'da esrar ve hint keneviri operasyonu

Jandarma 5 kilo esrarla birlikte 170 kök kenevir ele geçirdi

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Alanya'da esrar ve hint keneviri operasyonu
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Mehmet AL

ALANYA'DA jandarmanın ormanlık alana düzenliği operasyonda 5 kilo esrar ile 170 kök hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı İncekum Jandarma Karakolu ekipleri, harekete geçerek, Türkler Mahallesi Bilallar mevkisindeki ormanlık alanda operasyon yaptı. Dün akşam saatlerinde bölgede yapılan aramada kurutulmaya bırakılmış 5 kilogram kubar esrar, ekili vaziyette 170 kök hint keneviri ele geçirilirken, bunları yetiştirdiği tespit edilen Faruk D.(52), ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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