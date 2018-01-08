Alanya'da esrar tarlası! Bin 240 kök hint keneviri ele geçirilirdi

UYUŞTURUCU yetiştirildiği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı İncekum Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti. Tespit üzerine dün öğle saatlerinde İncekum Esentepe Mevkiindeki H. K.’ya ait eve operasyon düzenlendi. Operasyonda evin bahçesine ekili vaziyette boyları yaklaşık 1 metreyi bulan bin 240 kök hint keneviri bulunurken, olayla ilgili H. K. gözaltına alındı. Şüpheli H. K. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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