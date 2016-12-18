Alanya'da esrar ele geçirildi

UYUŞTURUCU ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şehir girişinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. H.K. yönetimindeki plakalısı belirtilmeyen araçta yapılan aramalarda, otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş 70 kilo esrar ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.K., "uyuşturucu madde satmak ve bulundurmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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