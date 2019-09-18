Alanya'da eski başkana irtikap davası

ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) Başkanı Mehmet Şahin’e, 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) hain darbe girişiminin ardından kurulan kumpasa konu olan sözleşmedeki bir maddeye ilişkin dava dün Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. “İcbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla başlayan davaya şüpheli sıfatıyla eski Tosmur Belde Belediye Başkanı Musa Özdemir, avukatı ile katıldı. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i duruşmada avukatı temsil ederken, tanık olan, FETÖ Alanya İmamı olduğu gerekçesiyle Adana’da cezaevinde bulunan İsmail A. SEGBİS Sistemi'nden duruşmayı izledi. İcbar (zorlama) suretiyle irtikap suçu işlediği iddiasıyla Türk Ceza Kanunu'nun 250'ye 1 maddesi gereğince 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Özdemir, savunmasını yaptı ve suçsuz olduğunu söyledi. Mahkeme, davaya konu olan, daha önce Şahin ve Özdemir kardeşlerin resmi ortaklığı bulunan 130 ada, 7 parsele ait ayrıntılı tapu kayıtlarının istenmesine karar vererek duruşmayı 28 Kasım 2019’a erteledi.