Alanya'da eşinin gidişine dayanamadı intihar etti

Kestel Mahallesi’nde bir vatandaş, eşi evi terk ettiği ve bir aydır eve gelmediği için intihar girişiminde bulundu

Alanya'da eşinin gidişine dayanamadı intihar etti
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ALINAN bilgiye göre, olay Cumartesi gecesi Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. M.T. (23) isimli vatandaş, dört buçuk yıldır evli olduğu eşi evi terk edip gidince bunalıma girdi. 1 aydır eve gelmeyen eşinin ardından Cumartesi gecesi evinde ilaç içerek intihar etmeye kalkıştı. Kendisinden haber alamayan ailesi eve gelerek M.T.’yi evde yarı baygın halde bulunca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.T.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen M.T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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