Alanya'da eşini öldüren koca Konya'da tutuklandı

-Mehmet AL

11 Ekim günü Alanya Adliyesi 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya maktül Zehra Yılmaz'ın çocukları olan Umut ve Yasemin Y, yakınları ve Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu vekillerinden Av. Halime Şenli ve Av. Sinem Topcu katılmıştı. Mahkeme heyeti, sanık Hasan Y.’nin Konya'daki tedavi gördüğü hastaneden rapor alınması ve duruşmaya getirilmesini isterken; duruşmayı 13 Aralık 2018 tarihine ertelenmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

12 Mart 2018 tarihinde boşanma davası açan iki çocuk annesi eşi Zehra Yılmaz’a kurşun yağdırıp ardından kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunan 47 yaşındaki Hasan Y. ağır yaralanmıştı.

Korkunç olay, Şekerhane Mahallesi, Yaylayolu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Tekel büfesi işletmeciliği ve tütün ticareti yaptığı bildirilen Konya nüfusuna kayıtlı Hasan Y., boşanma davası açan 37 yaşındaki eşi Zehra Yılmaz'ın çalıştığı eczaneye giderek konuşmak istedi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, hakkında mahkemece alınmış 'Uzaklaştırma kararı' bulunan Hasan Yı. ile konuşmak istemeyen Zehra Yılmaz, şahıstan gitmesini istedi. Zehra Yılmaz ile tartışan şahıs, tabancasını çekerek kurşun yağdırdı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Y.ise olay yerinden 20 metre uzaklaşarak aynı silahla başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hasan Y. ile ikinci evliliğini yaptığı ve ilk eşinden iki çocuğunun bulunduğu öğrenilen talihsiz anne Zehra Yılmaz vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde can verirken, Hasan Y. ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Hasan Y.'nin halen Konya’daki bir hastanede tedavi altında tutulduğu öğrenildi.