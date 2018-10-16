Alanya'da eş zamanlı operasyon! Kıskıvrak yakalandılar 

- Mehmet AL

ALANYA Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, 2017 yılında Mahmutseydi Mahallesi’ndeki bir eve yapılan baskında 18 kilo esrar maddesi ele geçirmiş, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması ve fiziki takibi sonrası Mustafa D., eş zamanlı operasyonla Konaklı Mahallesi’nde Okan B. ise Oba Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan Mustafa D. ve Okan B. sevk edildikleri nöbetçi mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan' tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 17:42