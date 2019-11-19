Alanya'da eroinle yakalanan şüpheli hakim karşısında!
Alanya'da polisin yaptığı uygulama sırasında yere paketi atıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.Paketten 32 gram eroin çıkması üzerine emniyette alınan ifadesi ardından adliyeye sevk edildi
ASAYİŞ 19.11.2019, 14:34
Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi Tolupaşa Sokak'ta şüphe üzerine durdurulmak istenen Özhan E. (29), polis ekibini fark edince yere bir paket atıp kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından şüpheli yakalanırken, yere attığı paketten 32 gram eroin çıktı. şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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