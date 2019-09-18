Alanya'da eroin satıcısı tutuklandı
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Kom timlerince eroin sattığı biigisinin alınması üzerine şüphelinin eve yapılan operasyonda 20 gram eroin, hassas terazi, hap ve eroin satışından elde edilen parayla birlikte yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı
ASAYİŞ 18.09.2019, 13:11
Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Kom Timi ekiplerince Tosmur Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden şüpheli M.K., eroin sattığı bilgisi alınması üzerine eve yapılan operasyonda 1 adet hassa terazi, satışa hazır 17 paket halinde 20 gram eroin, 15 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 gram esrar, ve eroin satışından elde edilen bin 660 TL ile birlikte şüpheli M.K., yakalanarak gözaltına alındı.Alanya İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan şüpheli M.K 'Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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