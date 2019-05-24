Alanya'da eroin satıcısı jandarmadan kaçamadı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya İlçe Jandarma KOM ve Konaklı Jandarma komutanlığı ekipleri Konaklı Mahallesinde yer alan saat kulesi altında bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 48 yaşındaki Erdal Ç.'yi olay yerinde eroin satarken suç üstü yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma tarafından şahsın yapılan üst aramasında satışa hazır 4 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konaklı Jandarma Komutanlığında ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Erdal Ç, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2019, 01:13